Ana Catarina Nogueira derrotada no Adeslas Open 2020

Um dia depois de vencerem Sofia Araújo e Maria Virginia Riera, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, a dupla n.º 1 do ranking mundial, voltaram a defrontar uma dupla luso-argentina, agora nos quartos-de-final do Adeslas Open 2020, e voltaram a não dar hipóteses. Com um jogo consistente, as espanholas venceram Ana Catarina Nogueira e Delfina Brea, por 6-2 e 6-0.

Depois de vários sobressaltos nos três primeiros torneios do ano do World Padel Tour (WPT) devido a problemas físicos da sua parceira - Delfina Brea sofreu uma lesão no primeiro torneio do ano e testou positivo à covid-19 na véspera de começar o Estrela Damm Open -, Ana Catarina Nogueira disputou pela primeira vez este ano uma partida dos quartos-de-final do WPT, mas após ultrapassar duas rondas com facilidade, a portuguesa não teve hipóteses contra uma das parelhas favoritas a vencer o torneio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O primeiro set foi mais equilibrado do que revelam os números finais (6-2), mas apesar de Nogueira e Brea conseguirem durante largos períodos manter um nível de jogo elevado, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez foram muito mais consistentes e aproveitaram todos os erros da dupla luso-argentina para fechar pontos.

No comando do jogo, as espanholas ganharam ainda mais tranquilidade e, com o número de erros não forçados de Nogueira e Brea a disparar, o último parcial não teve história: 6-0.

O WPT regressa no início de Setembro e, depois de três torneios no Madrid Arena devido à pandemia da covid-19, o circuito mundial vai voltar a sair da capital espanhola e Valência será o palco da quinta etapa da mais importante competição de padel a nível mundial.