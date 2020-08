O Teatro do Montemuro continua a ganhar terreno, 30 anos depois

Do pavilhão que faz a vez de sala para os espectáculos do Teatro Regional da Serra de Montemuro avista-se a montanha. A poucas dezenas de metros da aldeia de Campo Benfeito, que tem o horizonte apenas perturbado pela rotativa lenta mas constante de pás eólicas, está instalado o edifício pré-fabricado verde, uma espécie de hangar, onde esta companhia estaciona quando não está nas itinerâncias que lhe ocupam perto de dois terços do ano.

