Foi há vinte anos, no Verão de 2000, que No Quarto da Vanda foi visto publicamente pelas primeiras vezes. Nunca ninguém tinha visto uma coisa assim — era um filme novo, que abria um caminho que em 2000 ninguém podia saber aonde conduziria. 20 anos dentro do século XXI, tornou-se uma evidência: depois de No Quarto da Vanda, nada ficou igual.