Ganhámos um belíssimo disco, perdemos uma obra-prima

É o álbum perdido de Neil Young. Ou melhor, um dos álbuns perdidos de Neil Young, dado que o arquivo inesgotável do canadiano terá mais para revelar e muitos ainda aguardam, por exemplo, a edição oficial de Chrome Dreams, preterido em 1977 para que fosse editado American Stars N’ Bars. A história de Homegrown é a mesma — preparado para edição em 1975, acabaria por ser devolvido à prateleira para que Tonight’s the Night surgisse no seu lugar. A história de Homegrown é, na verdade, a história de todos os álbuns perdidos de todas as bandas. Por exemplo, Carnival of Light, a peça vanguardista de 14 minutos que os Beatles gravaram em 1967 e que continua escondida do olhar público, manterá para sempre o estatuto de uma das maiores preciosidades da história da música. Isto, claro está, até que a ouçamos por fim, quando passar a ser realidade e não mito.

