Mais três mortes por covid-19 em Portugal. Número de casos activos desce há 11 dias

Portugal regista esta quinta-feira mais três mortes e 213 casos de infecção, o que representa um aumento de 0,4%. O país contabiliza 1743 óbitos e 52.061 infecções desde o início da pandemia. No total, existem 12.478 casos activos, uma redução face aos últimos dados e que se insere numa tendência decrescente deste indicador que se prolonga há 11 dias.

Estão internadas 369 pessoas (menos 15 do que na quarta-feira), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que no dia anterior). Os dados foram divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Quanto à distribuição geográfica dos novos casos, 69% estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista um dos três novos óbitos. No Norte estão 17% dos novos casos e duas das mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

No Centro contam-se 16 dos 213 novos casos, a mesma percentagem do que a região Norte.

No Alentejo contam-se nove infecções, 4% do total, e no Algarve são três os novos casos de infecção (1%) do total.

Os Açores mantiveram o número de infectados e óbitos nas últimas 24 horas, com o arquipélago da Madeira a registar apenas um novo caso de covid-19.

As três vítimas do último dia são do sexo masculino: um com mais de 80 anos, um homem com a idade compreendida entre os 70 e os 79 anos e, por último, um homem entre 50 e 59 anos. A distribuição dos óbitos por género é bastante equilibrada, com 873 vítimas mortais do sexo masculino e 870 do sexo feminino.