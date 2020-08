Três meios aéreos e 280 operacionais combatem incêndio em Sernancelhe

Um incêndio florestal deflagrou cerca das 12h02 de quinta-feira em Sernancelhe, no distrito de Viseu.

Com o foco localizado numa “zona de mato, pinhal e fenos”, o combate tem sido dificultado devido ao vento que se faz sentir na zona, o que faz com que “haja uma progressão do incêndio muito rápida”, conforme explicou Miguel Ângelo David, comandante Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Segundo o comandante, existem aldeias próximas da linha do incêndio, estando, por isso, a ser mobilizados “meios para essas zonas e a concentrarem-se esforços para salvaguardar as localidades”.

Ao PÚBLICO, o CDOS explica que, apesar desta proximidade, “não existem habitações em risco iminente, pelo que ainda não houve qualquer evacuação habitacional”. Ainda assim, esta hipótese não está descartada, uma vez que “o vento forte que se faz sentir no local” tem dificultado as operações, podendo ser necessário evacuar habitações que se encontrem na zona.

Neste momento, o incêndio tem várias frentes activas. Segundo Carlos Santiago, autarca de Sernancelhe, em declarações ao Jornal do Centro: “O incêndio já se encaminha para Moimenta da Beira, em direcção à aldeia de Mileu. Em Tabosa do Carregal, o fogo está numa fase ainda descontrolada. Já temos um reforço de meios”.

No terreno, encontram-se 280 operacionais e 86 meios terrestres, auxiliados por três meios aéreos.

Durante a tarde de quinta-feira, outro incêndio deflagrou, em Porto de Mós. Segundo fonte do CDOS de Leiria contou ao PÚBLICO, “há a registar dois feridos. Um bombeiro com queimaduras leves nos membros inferiores”, ferido ligeiro, e um “sapador florestal em estado grave devido à inalação de fumos.”