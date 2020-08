Há onze hospitais com falta de médicos em mais de dez especialidades. Alentejo é a região mais afectada

O Alentejo é a região do país com mais carência de médicos especialistas. No país todo há onze hospitais com carências em mais de dez especialidades.

De acordo com o despacho do Governo, publicado esta quinta-feira no Diário da República, que identifica o problema e que pretende dar incentivos para a mobilidade dos médicos, há unidades de Saúde que chegam a ter carências em 17 especialidades. É o caso da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, onde de facto há carências em 17 especialidades, ou do Hospital do Espírito Santo de Évora, com 16 especialidades onde faltam médicos e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo com 15 lacunas.

Mais a Norte, surge o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira com faltas em 15 especialidades e a Unidade Local de Saúde do Nordeste, a Unidade Local de Saúde da Guarda e a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, os três com carências em 14 especialidades.

Ainda de acordo com o mesmo documento a anestesiologia é a especialidade onde há mais falta de médicos. São 17 os hospitais e unidades locais de Saúde (ULS) que revelam ter falta de médicos nesta especialidade. Segue-se a urologia, com carências em 12 hospitais e em várias ULS. Radiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, todas apresentam carências em 11 unidades hospitalares, nas áreas de ortopedia, ginecologia/obstetrícia e pediatria estão identificadas carências em 10 locais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O despacho define ainda o número máximo de postos com direito a incentivo de natureza pecuniária, para incentivar os médicos a trabalhar nestas regiões, no total são 140 os postos, espalhados por 20 unidades hospitalares, que têm a direito a este incentivo financeiro. O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira é a unidade com direito a mais postos que podem beneficiar de mais dinheiro. Ou seja, terá dez postos onde poderá pagar mais para aliciar os médicos especialistas a concorrer.

Seguido do Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, do Hospital do Espírito Santo de Évora, e das Unidades Locais de Saúde do Baixo Alentejo, de Castelo Branco, da Guarda, do Litoral Alentejano, do Nordeste e do Norte Alentejano. Cada um com autorização para dar incentivos financeiros a nove postos. Depois o Centro Hospitalar de Leiria e o Centro Hospitalar Médio Tejo terão autorização para dar incentivos financeiros a oito lugares cada um.

O objectivo do despacho do Governo, é definir “as zonas geográficas qualificadas como carenciadas para efeitos da atribuição dos incentivos quer à mobilidade de trabalhadores médicos com contracto de trabalho por tempo indeterminado quer à contratação, mediante vínculo de emprego público ou privado, com serviço ou estabelecimento de saúde integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), por estabelecimento de saúde e especialidade médica”.