Presidente da República vai marcar eleições legislativas nos Açores após férias no Porto Santo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar a data das eleições legislativas nos Açores após o curto período de férias que iniciou na ilha do Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira. “Ainda não marquei a data. Essas coisas ficam para depois das férias”, declarou o chefe de Estado à chegada à ilha, num voo da TAP proveniente de Lisboa, que aterrou cerca das 16h00.

E reforçou: “Só voltarei a ter trabalho e a promulgar mais diplomas e a tomar mais decisões quando voltar do Porto Santo.” A Presidência da República anunciou que foram promulgados hoje dois decretos do Governo (sobre emissões de carbono e o regime do sector vitivinícola) e outros dois da Assembleia da República (sobre as eleições para as CCDR e os docentes do ensino superior e investigadores).

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de realçar que os próximos dois dias, até ao regresso no sábado, vão consistir em “praia, praia, praia” e, à noite, numa deslocação ao centro da cidade Vila Baleira para comer uma “lambeca”, um tipo de gelado muito popular no Porto Santo. No entanto, explicou que esta visita a título particular, para além de “matar saudades”, tem também como propósito promover a ilha enquanto destino turístico, numa altura em que o sector está a ser afectado pela crise pandémica. “Queria dar um exemplo de como isto é um paraíso para passar férias”, salientou, reforçando: “Tive n convites [para encontros com entidades locais], mas não aceitei nenhum.”

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que vai cumprir a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços públicos, que entrou em vigor no arquipélago da Madeira no dia 1 deste mês, na sequência de uma resolução do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP. “Eu assumi o compromisso de, quando ando na rua, desde sempre usar máscara. Portanto, é a minha maneira de ser. Mesmo quando não era obrigatório - e não é obrigatório no continente - eu uso”, vincou.

O Presidente da República chegou ao Porto Santo acompanhado apenas pelos seguranças e deixou o aeroporto rumo a uma unidade hoteleira junto à praia, a bordo de um táxi. “Eu tenho que animar a actividade económica local”, justificou.