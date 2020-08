Eleição nas CCDR é “um híbrido”, “um erro” e “um absurdo”, dizem peritos. Mas está aí

A partir de Outubro, os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) deixam de ser nomeados pelo Governo e passam a ser eleitos por um colégio formado por autarcas, num modelo para o qual o PS acabou por contar com o apoio do PSD (foram os únicos a aprová-lo), mas que levanta as maiores reservas aos especialistas em questões do Ordenamento e de Política Territorial ouvidos pelo PÚBLICO.

