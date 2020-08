O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre educação sexual (parte 3)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Bem-vindxs a Agosto. Mês 8. Ok? Ok. Só para relembrar que é Agosto. E como é a primeira semana de Agosto, estamos aqui para mais conversas sobre sexo.

Esta semana conversámos sobre o conceito de fazer sexo. O que é, o que nos dizem que é e o que nós achamos que é realmente (spoiler alert: é o que quer que aches!). Falámos também sobre o prazer sexual e a vergonha que lhe vem atrelada.

Que vos parece? ‘Tá fun? Digam-nos coisas! Gostávamos que o próximo episódio desta semi-série fosse com as vossas perguntas, reflexões, agonias e pensamentos, por isso criámos uma página do AskFm para que o possam fazer de forma absolutamente anónima.

Contem coisas no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

