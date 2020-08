Quem começa a ler o Talmude enche-se logo de admiração pelo cuidado com que se discutem as questões dos objectos que se encontram. A quem pertencem? Como se deve guardá-los? Que esforços se devem fazer para encontrar os proprietários? Quanto tempo deve passar antes de se desistir? E quem é que fica com eles?

Continuar a ler