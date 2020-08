Poderia ser legal usar hoje uma bomba atómica?

As bombas atómicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroxima e Nagasáqui, no Japão, a 6 e 9 de Agosto de 1945, foram actos de guerra que hoje seriam ilegais – tiveram como objectivo principal matar um grande número de civis, para desmoralizar suficientemente o país e forçar o imperador japonês a render-se sem condições, para pôr fim à II Guerra Mundial. Mas isso aconteceu antes de as actuais leis da guerra terem sido elaboradas. O que aconteceria hoje se um Presidente dos EUA desse uma ordem para usar armas nucleares contra uma cidade iraniana ou contra a Coreia do Norte?

