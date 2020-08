Facebook apaga publicação de Donald Trump pela primeira vez

O Facebook apagou uma publicação de Donald Trump que espalhava desinformação sobre a covid-19. É a primeira vez que a rede social apaga conteúdo publicado pelo Presidente dos Estados Unidos, depois de utilizadores e patrocinadores criticarem o Facebook por não monitorizar a página de Trump.

A publicação teria um vídeo no qual Trump dizia à Fox News que as crianças são “quase imunes à covid-19”. Trump tem dito que as crianças não transmitem covid-19, para continuar a defender a sua ideia de regresso total presencial às escolas.

É verdade que as crianças têm maior probabilidade de serem assintomáticas ou contrair sintomas mais leves; no entanto, não são imunes e há vários casos de mortes entre as faixas etárias mais infantis.

Segundo um porta-voz do Facebook, o vídeo “inclui declarações falsas de que um grupo de pessoas é imune à covid-19, e isso é uma violação das nossas políticas sobre desinformação sobre covid-19 maliciosa”.

No final de Junho, o Facebook anunciou que estaria mais atento às publicações feitas por Donald Trump. O Twitter passou a classificar algumas publicações de Trump como “falsas” e, inicialmente, o director-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg recusou seguir o exemplo da concorrência, apontando que o Facebook não deve ser “o árbitro da verdade”.

No entanto, com a pressão cada vez maior de patrocinadores e utilizadores, Zuckerberg mudou de opinião e disse que o Facebook passaria a classificar publicações de políticos que violem as regras da plataforma, especialmente as que patrocinem notícias falsas.

“Não haverá excepções para políticos em qualquer política”, disse o director-executivo da rede social.