Quatro baleados em desordem no bairro Padre Cruz, em Lisboa

Quatro pessoas foram baleadas esta quinta-feira durante uma desordem com “vários indivíduos” no bairro Padre Cruz, em Lisboa, informou, ao PÚBLICO, o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública de Lisboa (COMETLIS). As autoridades têm pouca informação até ao momento, mas já adiantaram que as quatro vítimas têm ferimentos ligeiros.

Segundo o COMETLIS, o alerta para a desordem foi dado por volta das 15h20. Os bombeiros e o INEM não foram chamados ao local e as pessoas estão no hospital de Santa Maria, em Lisboa, não sendo certo como se deslocaram para o hospital.

Apesar da polícia não saber ao certo quantas pessoas estiveram envolvidas no incidente, a TVI refere que estiveram 300 pessoas presentes no momento dos disparos.

O PÚBLICO sabe que as quatro pessoas baleadas têm, respectivamente, 27, 28, 34 e 35 anos.

A PSP informa ainda que há vários meios da polícia no local, para tentar apurar o que aconteceu antes da chegada das autoridades.