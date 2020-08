Câmara do Porto compra 21 obras de arte a artistas da cidade

Há mais 21 obras de arte que se vão juntar às 12 que já tinham sido escolhidas para integrar a Colecção Municipal de Arte. As compras integram o projecto Aquisições, que pela primeira vez apresentou a modalidade piloto de compra directa das obras a artistas portuenses. Nesta primeira edição com este modelo, foram submetidas 153 obras. O relatório do comité que fez a selecção, assim como as próprias obras, podem ser consultados no site da plataforma de apoio à arte contemporânea Pláka.

A iniciativa conta com um orçamento total de 35 mil euros, sendo que o custo de cada obra não podia ultrapassar os 2 mil euros. A aquisição das 21 obras ficou-se pelos 34.800 euros. O comité de selecção, composto por Paula Parente Pinto, Fátima Lambert e Nuno de Campos afirma que os critérios tiveram por base “a qualidade conceptual técnica” das obras, o “percurso dos seus criadores no contexto da cidade” e a relação das temáticas das peças com o Porto.

Os artistas e colectivos escolhidos foram: Beatriz Albuquerque, Ana Torrie, Carla Cruz, Cristina Regadas, Carlos Mensil, Daniel Moreira e Rita Castro Neves, Diogo Jesus, Dionísio Souto Abreu, Dori Nigro, Graça Sarsfield, Isaque Pinheiro, João Alves, José Simões, Miguel Leal, Nelson Miranda, Oficina Arara, Pedro Huet, Rui Neto, Susana Chiocca, Susana Gaudêncio e Susana Soares Pinto.

Estas novas 21 obras vão também ser expostas nas galerias da cidade. O projecto Aquisições vai continuar com a modalidade de compra directa e vai ter um orçamento reforçado no próximo ano, anunciou a câmara.

