Arronches vai realizar a 2ª Rota dos Petiscos na segunda quinzena de Agosto

O Município de Arronches vai realizar, em colaboração com nove estabelecimentos de restauração, a 2ª Rota dos Petiscos onde se poderá provar algumas “iguarias típicas da região” para dar continuidade à promoção da gastronomia do concelho agora com “Arronches com Sabor – Cozinha com Alma”.

Em declarações ao PÚBLICO, o vice-presidente da Câmara de Arronches, João Crespo, afirmou que “o objectivo principal desta rota é trazer luz ao concelho e divulgar a gastronomia e os vinhos”.

Esta iniciativa irá decorrer de 14 a 24 de Agosto e, segundo a autarquia, o sucesso deste evento não se irá pautar pelo número de pessoas, dada a conjuntura actual, mas sim pela qualidade oferecida nos estabelecimentos. “O sucesso que venha a ser alcançado não será apenas os números, mas pela qualidade dos pratos, a ideia é também estimular a criatividade dos empresários na oferta”, afirma.

Durante a semana, os visitantes poderão degustar vários pratos típicos da região, mas também iguarias mais elaboradas, João Crespo afirma também que os estabelecimentos não trabalham com marcação e que todas as normas da DGS serão respeitadas. “Há apenas dois estabelecimentos que trabalham coma modalidade de marcação, for isso, se chegarem e não houver lugar terão de ficar à espera”.

Esta iniciativa é vista para o município como mais uma oportunidade de fazer crescer a região e trazer mais pessoas do resto do país e também de Espanha.

Texto editado por Ana Fernandes