Pandemia, racismo e Trump: as causas da “depressão ligeira” de Michelle Obama

A ex primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, afirma que está a sofrer de uma “depressão ligeira” e atribui as razões ao contexto de pandemia, à “injustiça racial” que tem gerado manifestações no país e à “hipocrisia” da actuação de Donald Trump na Casa Branca.

A mulher de Barack Obama, o Presidente democrata que liderou o país de 2009 a 2017, revela que está a lidar com “altos e baixos emocionais” que levaram que fosse obrigada a conhecer-se a si própria e perceber o que lhe “traz felicidade”. “Estes não são tempos recompensadores em termos espirituais”, considera Michelle Obama. E adianta: “Eu sei que estou a lidar com um tipo de depressão ligeira”.

A questão da saúde emocional foi um dos temas que a ex primeira-dama abordou no segundo episódio do podcast ​que apresenta, publicado esta quarta-feira no Spotify, no qual conversa com a jornalista americana Michele Norris, colunista no The Washinton Post. Na altura do anúncio do novo projecto, a norte-americana de 56 anos anunciou que queria que o programa fosse uma ajuda para que os ouvintes tivessem “novas - e duras - conversas com as pessoas que mais lhes interessam”. A primeira edição teve como convidado o marido e 44.º Presidente dos EUA.

“Não é só a quarentena, mas também a luta em termos raciais” que Michelle Obama atribui como causadores do problema. “Ver a hipocrisia desta administração dia após dia, é desencorajante”, acrescenta.

A mulher de Barack Obama e mãe de duas filhas considera “extenuante” acordar com “mais uma história de uma pessoa negra a ser desumanizada, magoada, morta ou erradamente acusada de alguma coisa”. Tudo isso leva a “um peso” que Michelle diz nunca ter sentido na vida. “Eu acordo a meio da noite preocupada com alguma coisa ou com um peso dentro de mim”, confessa, e diz ter dificuldades com o sono e em continuar o exercício físico.

Para combater o problema, considera que manter a rotina é “fulcral”, sobretudo durante a pandemia, de forma a conseguir “controlar as emoções”.

Entre os próximos convidados do The Michelle Obama Podcast devem estar o apresentador Conan O'Brien, a assessora de Barack Obama durante os seus anos na Casa Branca, Valerie Jarrett, e Marian e Craig Robinson, a mãe e o irmão de Michelle.