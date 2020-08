Passeios guiados gratuitos: Porto convida à descoberta da cidade

O Porto quer-se mais saudável e quer dar-se a conhecer aos seus moradores. Agosto marca o início de duas iniciativas que pretendem não só pôr os portuenses a caminhar, como a descobrir a sua cidade, de forma segura (com o uso de máscara e o distanciamento entre os participantes) e activa.

Todos os domingos, o convite é lançado. “À Descoberta da Minha Rua”, promovido pela empresa municipal Ágora em parceria com o blogue Portoalities, propõe-se “a desvendar", indica a autarquia,"alguns dos segredos e revelar aspectos menos conhecidos destas artérias” da cidade. A estreia do ciclo deu-se no dia 2, com um passeio guiado pela Avenida de Rodrigues de Freitas, que esgotou logo.

A ideia surgiu motivada pelas 16 ruas do Porto tornadas pedonais ao fim-de-semana. “Queríamos dar alguma animação às zonas, também para para promover o comércio local”, conta Jorge Rodrigues, director de comunicação da Ágora, “Apercebemo-nos também que podia ser uma boa altura para as pessoas conhecerem a história das suas próprias ruas”. Assim se lançou o desafio à blogger Sara Riobom, que dirige estes passeios matinais.

No domingo, dia 9, a aventura percorre a rua de Cedofeita. No dia 16 de Agosto, a rua do Almada e a rua da Picaria serão as contempladas. No dia 23, será a rua de Passos Manuel, e, no dia 30, a rua de Miguel Bombarda. Em Setembro, será a vez de La Movida, no dia 6, e do Passeio das Virtudes e da rua do Dr. Barbosa Castro, no dia 13.

Mas, caso um passeio histórico não seja o suficiente para o pôr a mexer, o Porto apresenta uma segunda opção, integrada no programa “Porto Saudável”, para um domingo imparável: caminhadas matinais de cinco quilómetros por zonas emblemáticas do Porto, a começar no domingo, dia 9, e a estender-se até ao dia 4 de Outubro.

Há dois percursos para agradar a todos os fregueses: um com início na Praça dos Leões, às 10h, e outro com início no Jardim de Calém, às 10h30. “Uma Caminhada à Descoberta da Cidade” é o mote da iniciativa proposta pela Runporto (que habitualmente organiza as corridas e maratonas no Porto), com o apoio da câmara através da Ágora. “As pessoas estão com vontade de sair”, explica Jorge Rodrigues, “Mesmo com as novas regras, às quais já estão habituadas”.

Uma Caminhada à Descoberta da Cidade As caminhadas são gratuitas, a realizar aos domingos, a partir das 10h ou 10h30. Com partida e chegada a Praça dos Leões ou ao Jardim do Calém. Máximo de 20 pessoas por percurso. Inscrições e mais informações: Porto Saudável

À Descoberta da Minha Rua Programa gratuito, a realizar aos domingos, entre as 10h e as 12h. 19 vagas disponíveis. Interessados devem enviar e-mail para [email protected] (blogue PortoAlities) Programa

09/08: Rua de Cedofeita + Rua do Breyner

16/08: Rua do Almada + Rua da Picaria

23/08: Rua de Passos Manuel

30/08: Rua de Miguel Bombarda

06/09: La Movida

13/09: Passeio das Virtudes + Rua Dr. Barbosa Castro

Texto editado por Luís J. Santos