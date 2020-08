O canal secreto que Salgado montou no BES para comunicar com a Suíça

O antigo banqueiro Ricardo Salgado montou um sistema de comunicação paralelo no Banco Espírito Santo (BES) para que um núcleo restrito de responsáveis do departamento financeiro do banco comunicasse secretamente para a Suíça com os funcionários da Eurofin, uma empresa-órbita do Grupo Espírito Santo que para fazer circular dinheiro entre o banco e o GES através de um esquema fraudulento com recurso a sociedades offshore.

