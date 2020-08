Lopetegui elimina Paulo Fonseca da Liga Europa

Encontraram-se na I Liga portuguesa, um foi (mais ou menos) sucessor do outro no banco do FC Porto e nesta quinta-feira encontraram-se em Duisburgo por um lugar nos quartos-de-final da Liga Europa. Quem avançou na competição foi o Sevilha de Julen Lopetegui, que bateu a Roma de Paulo Fonseca por 2-0 numa eliminatória de jogo único.

O resultado ficou feito na primeira parte. Sergio Reguilón, lateral emprestado ao Sevilha pelo Real Madrid, inaugurou o marcador aos 22’, numa excelente jogada individual em que arrancou desde meio do meio-campo e levou a bola até à área, batendo depois o guarda-redes Pau Lopez com um remate cruzado.

A fechar a primeira parte, aos 44’, o marroquino Nesyri fez o 2-0 a concluir um cruzamento de Lucas Ocampos numa rápida e bem executada jogada de contra-ataque.

A Roma, que vinha de uma série de sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos, teve várias oportunidades para marcar, mas não conseguiu ser competente na altura da concretização e fechou desta forma a primeira época com Paulo Fonseca ao comando. Já Lopetegui, também a cumprir a sua primeira temporada como técnico do Sevilha, segue em frente numa competição que é a “praia” da equipa andaluza – já ganhou a Liga Europa/Taça UEFA por cinco vezes.

No BayArena, em Leverkusen, o Bayer confirmou a passagem aos “quartos” com novo triunfo sobre o Glasgow Rangers. Depois de ter triunfado por 1-3 na Escócia há quase cinco meses, a formação germânica bateu a formação orientada por Steven Gerrard por 1-0, com o golo a ser marcado pelo francês Moussa Diaby aos 51’. O Bayer vai agora defrontar o Inter Milão nos quartos-de-final a 10 de Agosto, em Dusseldorf.