Chileno Alexis Sánchez assina pelo Inter de Milão por três anos

O futebolista chileno Alexis Sánchez foi contratado a custo zero pelo Inter de Milão, assinando até 2023 com o clube que representou esta época por empréstimo do Manchester United, anunciaram nesta quinta-feira os dois clubes.

O Inter de Milão refere no seu sítio na Internet que a transferência de Alexis Sánchez, de 31 anos, foi a “custo zero”, uma vez que o avançado chileno ficou livre de contrato com o Manchester United, que representava desde 2018.

O Manchester United também oficializou no seu site a saída “em definitivo” de Alexis Sánchez para o Inter, clube que está a representar em 2019/20 por empréstimo dos ingleses, desejando ao futebolista “toda a sorte” no seu futuro profissional.

Alexis Sánchez, formado no Cobreloa, chegou ao futebol europeu em 2006 para os italianos da Udinese, embora tenha sido emprestado ao Colo-Colo (2006/07) e River Plate (2007/08), até despertar o interesse do FC Barcelona (2011/14) e Arsenal (2014/18).