World Padel Tour: Ana Catarina Nogueira nos “quartos”, Sofia Araújo afastada

Não houve surpresas nesta quinta-feira nos jogos das portuguesas no Adeslas Open 2020, o quarto torneio do ano do World Padel Tour (WPT). Cerca de três semanas depois de ter derrotado Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, Sofia Araújo reencontrou em Madrid a dupla n.º 1 do ranking mundial de padel, mas desta vez as espanholas não se deixaram surpreender. Nos quartos-de-final, Salazar e Sánchez voltarão a ter uma portuguesa pela frente: Ana Catarina Nogueira, que confirmou o favoritismo contra Araceli Ibañez e Nelida Brito.

Depois de se estrear no Adeslas Open com uma boa vitória frente às espanholas Alba Galán e Victoria Iglesias, jogadoras que repartem o 17.º lugar do WPT, Sofia Araújo cruzou-se novamente com as líderes mundiais, mas, desta vez, a portuguesa e a argentina Maria Virginia Riera não conseguiram repetir o bom jogo dos quartos-de-final do torneio anterior contra as espanholas.

Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, que tinham falhado pela primeira vez este ano uma final após a derrota contra Araújo e Rieira, conseguiram no primeiro set quebrar por duas vezes o serviço de forma consecutiva à portuguesa e argentina, sempre na disputa do “ponto de ouro”, fechado o parcial com um 6-2.

Com a lição bem estudada após a derrota no Madrid Open, Salazar e Sánchez entraram no segundo set sem facilitar e, ao terceiro jogo, conseguiram novamente um break. Com o comando da partida, a dupla n.º 1 do WPT geriu o jogo até final, garantindo o apuramento ao fim de uma hora jogo, com um novo 6-2.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta sexta-feira, nos quartos-de-final, Salazar e Sánchez terão novamente no lado esquerdo do par adversário uma jogadora portuguesa. Após conseguir nos “16-avos” uma vitória tranquila (6-2 e 6-1), Ana Catarina Nogueira confirmou o favoritismo nos “oitavos”, derrotando Araceli Ibañez (37.º) e Nelida Brito (33.º).

Ao lado de Delfina Brea, a jogadora do Porto, número 9 do ranking mundial, fez um jogo seguro contra a dupla hispano-argentina e assegurou o lugar na ronda seguinte, e o confronto com Salazar e Sánchez, com uma vitória com um duplo 6-3.