Morreu a encenadora e actriz Fernanda Lapa

A encenadora e actriz Fernanda Lapa morreu esta quinta-feira, aos 77 anos, em Cascais, onde estava hospitalizada. A notícia foi dada nesta manhã de quinta-feira, através da companhia Escola de Mulheres. “É com profundo pesar e imensa tristeza que a Escola de Mulheres comunica a morte de Fernanda Lapa, directora artística desta companhia desde a sua fundação, em 1995”, destaca o comunicado, que apresenta também a biografia da artista.

Começou a encenar muito nova, num meio dominado por homens e tem um vasto currículo nos palcos, na televisão e no cinema. Fernanda Lapa começou a sua carreira em 1962 no Teatro dos Alunos Universitários de Lisboa. Uma das fundadoras da Casa da Comédia, em Lisboa, foi neste espaço que se estreou como actriz na peça de Almada Negreiros Deseja-se Mulher, em 1963. A mesma peça com que se estreará, em 1972, como encenadora, também no mesmo espaço teatral. Desde então dirigiu peças de teatro, “teatro-dança” e óperas, desenvolvendo paralelamente acções pedagógicas nas áreas do teatro e do cinema.

Em 1979 foi bolseira da secretaria de Estado da Cultura, na Polónia, onde trabalhou com Szajna e Zigmunt Hubner na Escola Superior de Encenação de Varsóvia. Estagiou no Teatro Laboratório de Grotowski, no Teatro Contemporâneo de Wroclaw e no Teatro Stary de Cracóvia. Em 1995 foi co-fundadora da Escola de Mulheres (ao lado de Isabel Medina, Cucha Carvalheiro, Cristina Carvalhal, Conceição Cabrita, Marta Lapa e Aida Soutullo), de que foi directora artística até aos dias de hoje, projecto que pretende privilegiar a criação e o trabalho feminino no teatro. Ao longo dos anos foi sempre afirmando que era na encenação que se sentia realizada.

Várias vezes premiada, Fernanda Lapa coordenou as comemorações do centenário de Bernardo Santareno, que se assinala este ano, de quem a Escola de Mulheres vai levar ao palco, em Novembro, a obra O Punho, com versão cénica da actriz e encenadora.​