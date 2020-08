Uma comunidade perdida no Sertão (Bacurau), o apartamento de uma mulher (Aquarius), uma rua do Recife (O Som ao Redor): nesses quotidianos espreitam os “grandes problemas” do Brasil, o medo, a violência, o trabalho doméstico herdeiro do esclavagismo, a arrogância de classe, a identidade, a raça, a subserviência e o autoritarismo. “Os problemas do Brasil são muitos!”, diz Kleber Mendonça Filho, 51 anos, pernambucano, cineasta em trânsito por um Brasil de medo, loucura e preconceito. A sua obra será exibida durante Agosto no Trindade, no Porto.

