Quando os americanos foram apanhados descalços

Retratando um episódio passado durante a guerra do Afeganistão (um avassalador ataque taliban a uma base do exército americano), Posto de Combate tem um desenvolvimento, e sobretudo uma conclusão, um tanto enervantes, na forma como, sem grande reflexão, faz do mais poderoso exército do mundo, estacionado em território alheio, uma vítima dos pérfidos locais (pouco importando, para o caso, quão pérfidos esses locais realmente eram).

