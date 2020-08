Mais uma morte por covid-19 em Portugal. Casos activos descem há dez dias

Portugal regista esta quarta-feira mais uma morte por covid-19 e 167 casos de infecção, o que representa um aumento de 0,3%. O país contabiliza 1740 óbitos e 51.848 infecções desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 116 (69,5%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreu a única morte registada nas últimas 24 horas. A região tem sido a mais afectada pela pandemia, mas a média de novos casos de infecção está a diminuir desde o final do mês de Junho. Na semana de 27 de Julho a 2 de Agosto, foi registada uma média de 125 casos por dia.

Há mais 247 recuperados em Portugal relativamente ao dia anterior, num total de 37.565. Neste momento existem 12.543 casos activos, número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções. Na terça-feira eram 12.624 os casos activos, valor que diminui há dez dias consecutivos.

Estão internadas 384 pessoas (menos 17 do que na terça-feira), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no dia anterior). Os dados foram divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente.

A taxa de letalidade em Portugal é de 3,4%. Cerca de 86,4% das pessoas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A região com maior número de casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 26.573. Surgem depois o Norte (18.854, mais 38 do que na terça-feira), o Centro (4478, mais três), o Algarve (902, mais um) e o Alentejo (753, mais sete). Os Açores registam 170 infecções (mais uma) e a Madeira 118 (mais uma).

O Norte tem o maior número de mortes por covid-19: 829. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (607), Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15). A Madeira não tem registo de vítimas mortais.