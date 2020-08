Ministério da Saúde abre 435 vagas para contratar médicos de família

É o maior número de vagas dos últimos anos colocadas a concurso para a contratação de recém-especialistas em medicina geral e familiar para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Ministério da Saúde abriu 435 vagas, mais 37 em relação ao concurso da primeira época do ano passado. Ainda sem números das vagas a colocar em concurso para a saúde pública e para as especialidades hospitalares, já se sabe que do total de lugares a preencher, 185 dão direito a incentivos com o objectivo de colocar médicos em especialidades e zonas carenciadas. São mais 18 que as lançadas no ano anterior.

Continuar a ler