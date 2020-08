Homem detido por suspeitas de atear incêndio que destruiu canis em Santo Tirso

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um homem suspeito de atear mais de trinta incêndios na zona do Sobrado, entre Valongo e Baltar. Em comunicado, as autoridades referem que os fogos “terão sido provocados com recurso a isqueiro” e o suspeito terá começado incêndios “pelo menos desde o início de Julho”.

Um dos incêndios que as autoridades suspeitam ter sido deflagrado por este detido é o fogo em Santo Tirso, que destruiu dois abrigos e matou dezenas de animais no mês de Julho. O fogo começou em Valongo e as autoridades referem que “a imputação de também esta ignição está a ser avaliada pela investigação”.

Os fogos deflagrados pelo suspeito nas zonas de Valongo e Baltar, diz a PJ, tem originado um esforço considerável por parte dos bombeiros e entidades responsáveis pela conservação da floresta”. A maior parte das zonas ardidas pelo suspeito são zonas com “inúmeras empresas e residências”.

O homem, contam as autoridades, conciliava o ateamento dos incêndios com o seu trabalho. Segundo a PJ, o detido circulava constantemente, “de dia e de noite, nas zonas florestais, efectuando múltiplas manobras evasivas e condução errática, presumivelmente para despistar as autoridades.”

As autoridades confessam ainda que os movimentos do homem obrigaram a dispensar “consideráveis recursos humanos e materiais”, depois de mais um incêndio iniciado pelo suspeito.

A detenção, menciona a Directoria do Norte da PJ, foi feita em colaboração com diferentes outras entidades e autoridades, como a Guarda Nacional Republicana, a Protecção Civil, os Bombeiros Voluntários locais e o Grupo de Trabalho do Norte de Redução das Ignições Florestais.

O detido tem 29 anos e é electricista, diz ainda a PJ. Não é a primeira vez que é indiciado pelas autoridades já que, aponta o comunicado, tem antecedentes policiais por crime de incêndio florestal. O homem vai ser agora presente a tribunal para o “primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.