Gaia quer reabilitar reclusos através do contacto com cães “sem família”

Chama-se Pelos Dois e vai juntar reclusos e cães “sem família”, numa lógica de desenvolvimento das competências pessoais, sociais e emocionais dos reclusos, promovendo a sua reabilitação através do contacto com animais de estimação. O projecto, submetido a candidatura pela associação DTC Social através do programa Parcerias para o Impacto da Portugal Inovação Social, foi agora aprovado e a Câmara Municipal de Gaia é o seu investidor social.

Tendo em conta “a elevada prevalência de perturbações psiquiátricas na população reclusa portuguesa”, o que aumenta os factores de risco de reincidência, e a “sobrelotação dos Centros de Recolha Oficiais (CRO) de animais errantes”, o projecto tem como objectivo a reabilitação de reclusos ao atribuir-lhes a responsabilidade de “cuidar, educar e treinar cães”, informa a autarquia em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O projecto incluirá um universo de 432 indivíduos da população reclusa masculina dos estabelecimentos prisionais de Santa Cruz do Bispo, Izeda e Vale do Sousa e 432 cães do Centro de Reabilitação Animal de Gaia ou de associações de protecção animal locais. Para além disso, a iniciativa prevê a existência de alojamento para os animais nas instalações dos estabelecimentos prisionais para que se garanta “o bem-estar dos cães”, não só “treinando-os”, mas também promovendo a adopção numa plataforma.

O orçamento total ronda os 780 mil euros, dos quais 165 mil serão financiados pela autarquia. Esta iniciativa propõe “causar um forte impacto positivo na sociedade”, promovendo a saúde mental e o desenvolvimento pessoal e social do recluso, ao capacitá-lo e ao dar-lhe uma ocupação de tempo livre “estruturante, educativa e útil”, contribuindo, assim, para a diminuição da lotação dos centros de recolha animal, ao torná-los “mais aptos a serem adoptados”.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Amanda Ribeiro