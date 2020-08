Vítor fotografou o “inesquecível” cometa que riscou o céu no Gerês, mas tudo começou com a Via Láctea

No fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, quando o cometa Neowise ainda riscava visivelmente o céu, o fotógrafo de paisagem Vítor Ferreira rumou à Serra do Gerês na esperança de realizar uma imagem inesquecível da sua passagem. "No dia 18, decidi ir para a área envolvente a Pitões das Júnias", explica ao P3, em entrevista. "E no dia 19, fui para Encoro de Salas, que fica a norte de Pitões das Júnias, na Serra do Xurés", locais privilegiados do ponto de vista da ausência de poluição luminosa. "Em ambos os locais, fui explorar as zonas durante o dia, para estudar um enquadramento e perceber como poderia tirar a foto da melhor forma. Depois foi só esperar pela noite, até cerca da 1h, altura em que o cometa ficaria muito perto do horizonte."

O retrato do momento (a primeira foto desta galeria), que partilhou nas redes sociais, obteve mais de 500 reacções. Vítor nunca tinha fotografado um cometa, apesar de não ser um novato na astrofotografia. "Conseguir ver o cometa no céu escuro é um regalo para os olhos. A cauda e o próprio cometa são bem visíveis a olho nu; é algo fica gravado para sempre na nossa memória."

O interesse de Vítor Ferreira pela astronomia é anterior à sua paixão pela Fotografia, que refere ter surgido em 2011 aquando da compra de uma câmara fotográfica compacta. A junção dos dois interesses nasceu no dia em que, no Parque Natural de Montesinho, no Alto Nordeste transmontano, o fotógrafo do Porto decidiu realizar a primeira fotografia da Via Láctea "num céu realmente escuro". Assim se deu o clique. A astrofotografia permite-lhe "conjugar elementos paisagísticos com o céu nocturno e criar ambiências dramáticas, surreais e de sonho", algo que o entusiasma. "É a junção perfeita ao meu trabalho fotográfico."