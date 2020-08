Portugal junta-se à ajuda de emergência enviada pela UE a Beirute

Uma grande quantidade de países e organizações estão a preparar-se para enviar ajuda de emergência e humanitária para Beirute. Portugal é um deles, através do INEM, que participa no Mecanismo Europeu de Protecção Civil, para reunir pessoal e equipamento dos 27 países da União Europeia para ajudar o Líbano.

"O gabinete de crise da União Europeia vais assumir a coordenação do apoio a prestar a esta território. Faremos parte desse apoio e da parte da saúde a colaboração será prestada pelo INEM”, anunciou a secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira. O número de profissionais portugueses e quando se realizará a deslocação ao Líbano será definida pelo mecanismo de Protecção Civil da União Europeia, explicou.

A explosão "foi como um grande terramoto que atingiu Beirute" Carolina Pescada e Reuters

O comissário europeu para a gestão de crises, Janez Lenarc, anunciou que está a ser preparado um destacamento de “100 bombeiros altamente treinados, com veículos, cães e equipamento, especializados em operações de busca e salvamento em contextos urbanos. Vão trabalhar com as autoridades libanesas para salvar vidas.”

Os satélites da UE estão também a ajudar o Líbano a determinar a extensão dos danos.

“Perante a vasta destruição provocada pela explosão, há uma janela de oportunidade para localizar com vida os desaparecidos e tem de ser accionada rapidamente. A ideia é que o mecanismo europeu diga nas próximas 24 horas quantos [elementos] e quando irão da parte de Portugal”, explicou Jamila Madeira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

República Checa, Países Baixos e Grécia confirmaram já a sua participação nesta missão. França, Polónia e Alemanha ofereceram já assistência através do Mecanismo de Protecção Civil, e a Comissão Europeia aguarda mais ofertas de ajuda, disse o comissário Lenarc.

Os edifícios nas imediações da explosão sofreram danos estruturais, como mostra a fachada deste prédio Reuters/AZIZ TAHER Alegadamente, a explosão teve origem num armazém de pirotecnia na zona portuária da capital libanesa Reuters/AZIZ TAHER O porto, situado junto à baixa da cidade, ficou totalmente destruído Reuters/MOHAMED AZAKIR O armazém continha 2750 toneladas de nitrato de amónio, um componente químico utilizado no fabrico de foguetes e explosivos Reuters/AZIZ TAHER O exército foi convocado pelo governo local para ajudar nas operações de combate ao incêndio que deflagrou no local da explosão Reuters/ISSAM ABDALLAH Militares saíram à rua para ajudar nos trabalhos de limpeza e de resgate Reuters/AZIZ TAHER Os edifícios circundantes ficaram totalmente destruídos, dificultando as operações de resgate às equipas presentes no local EPA/WAEL HAMZEH Habitantes da cidade de Limassol, no Chipre, a cerca de 240 quilómetros do local da explosão, relatam ter sentido o abalo EPA/WAEL HAMZEH Testemunhas no local afirmam haver automóveis lançados para o topo de edifícios de três andares EPA/WAEL HAMZEH Até ao momento, não há registo de portugueses entre as vítimas da explosão Reuters/AZIZ TAHER Os soldados patrulham as ruas enquanto os trabalhos de limpeza e resgate decorrem na cidade Reuters/AZIZ TAHER Os populares tentam ajudar as autoridades na limpeza dos estragos causados pela explosão Reuters/AZIZ TAHER Existem danos em diversos edifícios e serviços da capital libanesa Reuters/AZIZ TAHER As causas do acidente ainda estão por apurar, mas investigações preliminares apontam para neglicência Reuters/MOHAMED AZAKIR Estima-se que existam 4000 feridos, mas o real número de vítimas ainda não é claro Reuters/MOHAMED AZAKIR A explosão, que terá alastrado a um navio atracado no porto, teve origem no edifício ao centro da imagem EPA/WAEL HAMZEH Durante a manhã de terça-feira, ainda existiam alguns incêndios no local da explosão EPA/WAEL HAMZEH Diversos países já se disponibilizaram para disponibilizar ajuda médica e humanitária, incluindo a Turquia, que já colocou voluntários de uma ONG no terreno Reuters/IHH Os hospitais, que já se encontravam lotados devido à pandemia de covid-19, temem não ter capacidade para dar resposta às vítimas do acidente Reuters/IHH De entre os edifícios afectados, estão alguns hospitais, que foram evacuados, tendo alguns feridos sido tratados em parques de estacionamento da cidade Reuters/MOHAMED AZAKIR O custo total dos danos materiais causados pela explosão ainda está por apurar EPA/WAEL HAMZEH Os edifícios portuários foram os primeiros a sofrer com a onda de choque da explosão. Há, inclusive, relatos de navios que afundaram EPA/WAEL HAMZEH Também o Irão enviou ajuda humanitária através da ONG Crescente Vermelho, que colocou voluntários no terreno para ajudar as equipas no local Reuters/WANA NEWS AGENCY A República Checa enviou para Beirute membros de equipas de busca e salvamento Reuters/DAVID W CERNY As equipas checas no terreno são constituídas por humanos acompanhados de cães pisteiros Reuters/DAVID W CERNY As operações de limpeza e salvamento nos escombros da explosão na zona portuária continuam EPA/NABIL MOUNZER A explosão fez com que habitantes da cidade ficassem desalojados EPA/NABIL MOUNZER Os habitantes dos bairros de Mar Mikhael e Gemayzeh, próximos da zona portuária, procuram, agora, realojar-se noutro local EPA/NABIL MOUNZER Fotogaleria

O Governo libanês decretou nesta quarta-feira estado de emergência durante duas semanas, para lidar com o desfecho da poderosa explosão de 2750 toneladas de nitrato de azoto armazenadas há anos no porto de Beirute, que até agora fizeram já 135 mortos e cerca de 5000 feridos.