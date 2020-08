“Uma enorme catástrofe.” Líbano chora as vítimas e continua a contar os mortos

Beirute acordou de luto e a procurar vítimas entre os destroços causados pela violenta explosão que destruiu o porto da capital libanesa na terça-feira, matando, pelo menos 100 pessoas e ferindo mais de quatro mil, de acordo com o último balanço da Cruz Vermelha. Há ainda dezenas de desaparecidos e o número de vítimas deverá continuar a subir nas próximas horas, enquanto decorrem as operações de busca e salvamento nas áreas circundantes.

Na manhã desta quarta-feira, o fumo continuava a sair do porto. As ruas da capital estão cheias de destroços e carros queimados, as fachadas dos prédios estão destruídas, as janelas partidas e vários telhados caíram, tornando as casas inabitáveis. Pelo menos 250 mil pessoas ficaram desalojadas, segundo o governador da capital, Marwan Abboud.

As primeiras imagens da explosão Carolina Pescada/Reuters

Os militares foram enviados para limpar os escombros e helicópteros continuam a deitar água para evitar reacendimentos.

“O que estamos a testemunhar é uma enorme catástrofe. Há vítimas e mortes em todo o lado”, disse George Kettaneh, responsável da Cruz Vermelha libanesa, a uma emissora local. “É uma catástrofe. Há corpos no chão e as ambulâncias continuam a transportar os mortos”, acrescentou um soldado no terreno.

This is a video that I received from another angle - the person who shot it is OK.



Remember; many people usually jog/walk on the Beirut waterfront (close to the explosion).



Many people thought they just were documenting a big fire in the sea port. #Lebanon #beirutblast pic.twitter.com/CpuUgKAvLV — Luna Safwan - ???? ????? (@LunaSafwan) August 4, 2020

O Presidente do Líbano, Michel Aoun, declarou três dias de luto nacional e anunciou que o Governo vai disponibilizar 100 mil milhões de libras (cerca de 50 milhões de euros) em fundos de emergência.

O chefe de Estado pediu uma reunião de emergência com o Governo esta quarta-feira e sugeriu que fosse declarado o estado de emergência durante duas semanas. Um dos receios é que os gases emitidos pela explosão causem problemas respiratórios, pelo que as autoridades aconselham os cidadãos a ficarem em casa. O primeiro-ministro, Hassan Diab, fez um breve discurso ao país esta manhã e afirmou que o Líbano está a viver uma “enorme catástrofe”.

Na noite de terça-feira, Diab referiu que a explosão, que originou um terramoto de 3,5 na escala de Richter e foi sentida no Chipre, a 200 quilómetros de distância, foi causada por 2750 toneladas de nitrato de amónio, um produto químico industrial utilizado sobretudo como fertilizante, que estavam armazenado no porto de Beirute há seis anos.

The moment a civil defence volunteer was found alive under the rubble. ??#BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/LSM2fgZHTh — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 5, 2020

“Parecia uma bomba atómica”, afirmou Makrouhie Yerganian, uma professora reformada que vive perto do porto. “Já vivi de tudo, mas nada como isto.”

O Governo libanês prometeu uma investigação e punições severas para os culpados. O Presidente norte-americano, Donald Trump, insinuou, sem especificar, que o Líbano sofreu um “terrível ataque” à bomba. Três oficiais do Departamento de Defesa norte-americano ouvidos, sob anonimato, pela CNN, no entanto, descartaram esta hipótese.

Hospitais destruídos e crise profunda

Enquanto prosseguem as operações de resgate, várias pessoas saem à rua desesperadas por não saberem o paradeiro dos seus familiares. Os hospitais não estão a conseguir dar resposta às vítimas que chegam e, segundo a AFP, muitas vítimas estão a ser levadas para hospitais fora de Beirute. A presidente da Ordem dos Enfermeiros revelou à Al-Jazeera que pelo menos três hospitais da capital ficaram destruídos devido à explosão.

“Todos os andares do hospital estão danificados. Nunca vi nada assim, nem na guerra”, disse ao New York Times Peter Noun, chefe do departamento de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital St. George, em Beirute. “Os danos são extremamente graves. Todas as divisões estão danificadas. Caiu tudo, as janelas estão destruídas e os tectos estão em pedaços”, acrescentou.

Enquanto se sucedem os anúncios de ajuda económica ao país, que chegam de França, Irão, Arábia Saudita, Malásia, Jordânia, entre muitos outros países, o Governo libanês começa a fazer contas aos estragos. O governador de Beirute estima que a explosão tenha causado entre três mil a cinco mil milhões de dólares de prejuízo.

O país atravessa uma profunda crise económica que causou uma enorme inflacção, desvalorização da moeda e desemprego, agravada pela pandemia de covid-19. O preço dos alimentos disparou, muitas pessoas deixaram de ter dinheiro para comprar carne, e nem o pão está garantido para muitas famílias.

Acresce que o Líbano importa cerca de 90% do seu trigo e a grande maioria passava pelo porto destruído pela explosão. Escreve o Guardian que os celeiros portuários tinham cerca de 85% dos cereais do país. O ministro da Economia e do Comércio, Raoul Nehme, afirmou que à agência de notícias estatal que todo o trigo armazenado ficou destruído, mas garantiu que o país tem cereais suficientes para as necessidades básicas imediatas.

A crise económica tem levado os libaneses a saírem às ruas para protestar contra o Governo, agora chefiado por Hassan Diab, que tomou posse no início deste ano, com o apoio do Hezbollah, mas que não está a conseguir reverter aquela que é considerada a crise mais grave desde o final da guerra civil, em 1990. Além disso, o executivo não tem sido bem-sucedido nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para obter um empréstimo, no que toca às reformas necessárias, o que tem deixado o país num impasse.

Por isso, defende o professor da Universidade Americana de Beirute Nasser Yassin, mais do que nunca, o Líbano precisa de “líderes responsáveis” e do apoio da comunidade internacional. “Temos visto que o Governo não toma decisões correctas no que diz respeito à economia, finanças ou questões sociais. E consigo imaginar que este desastre seja tratado da mesma forma, com o povo libanês por si só, apoiado nas suas comunidades”, lamentou o analista à Al-Jazeera.