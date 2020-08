Guerra de água: o rio Mekong é outra frente na rivalidade entre a China e os EUA

O Mekong tornou-se numa nova frente na rivalidade entre os Estados Unidos e a China, dizem ambientalistas e fontes oficiais, com Pequim a liderar em gastos e influência nos países que o rio banha e que estão à mercê do seu controlo das águas. É um confronto que a Administração Trump — que manteve em grande parte os programas ambientais e de desenvolvimento do Baixo Mekong da era Obama — está a perder.

Continuar a ler