Azar e incúria parecem estar na origem da gigantesca explosão de Beirute

Um navio com uma carga perigosa abandonado pelo seu proprietário tornou-se uma bomba-relógio cuja presença no porto de Beirute se foi arrastando até explodir na quarta-feira. A explosão foi tão grande que provocou ondas sísmicas equivalentes a um terramoto de 3,3 na escala de Richter, que foram sentidas até no Chipre, a 250 km de distância. Estima-se que tenha tido um quinto da potência da bomba atómica de Hiroxima.

