Anthony Fauci acredita que dezenas de milhões de doses de vacina estarão disponíveis em 2021

O responsável máximo pela resposta dos Estados Unidos contra a covid-19, Anthony Fauci, disse que é provável que dezenas de milhões de doses de uma possível vacina estejam disponíveis no início de 2021. Numa entrevista à agência Reuters, o cientista também ​assegurou que não há pressão para entregar uma vacina até Novembro, antes das eleições presidenciais.

Segundo Fauci, as autoridades de saúde e reguladores de vacinas “não deixarão que considerações políticas interfiram” na decisão de aprovar com segurança uma possível vacina. Anthony Fauci, que também é o director do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecto-contagiosas dos EUA, garantiu que a aprovação de uma possível vacina terá como principais considerações “a segurança e a eficácia”, e não a celeridade.

As eleições presidenciais realizam-se no dia 3 de Novembro e a Reuters aponta que o anúncio de uma vacina poderia ajudar as hipóteses de Donald Trump segurar a presidência.

Anthony Fauci tem sido contestado pelo Presidente Donald Trump quase desde o início da pandemia; quando Trump tentou desvalorizar o vírus, Fauci alertou para os seus perigos. Ao longo dos meses, foi sendo atirada várias vezes a ideia de que Trump poderia afastar o imunologista da equipa de resposta contra a covid-19, a quem chamou “um bom homem”, mas que “cometeu muitos erros”.

Em Julho, Fauci pediu ao Presidente e à administração para se concentrarem no combate à covid-19 e considerou que os ataques à sua pessoa eram “bizarros” e contraproducentes.

Esta quarta-feira, o imunologista voltou a discordar do Presidente sobre a evolução da pandemia (Trump disse numa entrevista esta quarta-feira que o vírus “está a desaparecer” e que “vai desaparecer como as coisas desaparecem”). Anthony Fauci afirmou que, apesar de algumas partes do país estarem a melhorar, a resposta de alguns estados tem deixado as regiões “a arder”.

“Eu espero, eu sinto que é possível que quando passemos por 2021, termos isto sob controlo”, disse Fauci.