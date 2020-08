Culto à Nossa Senhora da Peneda perdura há 800 anos

Reza a tradição que uma criança vagueava por um território hoje integrado no Parque Nacional da Peneda-Gerês, a pastorear o gado, quando lhe apareceu Maria a pedir-lhe a construção de uma ermida em sua honra. “A senhora aparece, em forma de pomba, a uma pastorinha, pedindo que lhe fizesse uma ermida. Os vizinhos não acreditam. A senhora volta a aparecer, em imagem humana, prometendo um milagre de cura. A cura acontece e as pessoas fazem a ermida”, conta César Maciel, padre que serve como capelão do santuário de Nossa Senhora da Peneda desde 2008. A data atribuída a esse episódio é 05 de Agosto de 1220 e assinala o início do culto mariano naquele lugar, bem vivo 800 anos depois.

A evidência mais palpável dessa devoção católica é o santuário de Nossa Senhora da Peneda, erguido entre montanhas de granito durante os séculos XVIII e XIX. É a terceira versão do templo mariano localizado na Gavieira, freguesia no extremo nordeste do concelho de Arcos de Valdevez. Além de receber crentes portugueses e galegos ao longos dos séculos, o local também se encontrava na “rota de comunicação” entre os mosteiros cistercienses de Ermelo (Arcos de Valdevez) e de Fiães (Melgaço), acrescentou o padre.

Os 800 anos de culto vão ser celebrados nesta quarta-feira com a inauguração da nova porta jubilar do santuário, pelo bispo de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, e com a exibição de uma exposição relativa à história daquele lugar. A efeméride será ainda celebrada com a abertura de um posto de serviço aos turistas, disse ao PÚBLICO Nuno Soares, arqueólogo da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. O espaço vai disponibilizar objectos religiosos, como terços. A autarquia pensa depois criar um “posto interactivo de acolhimento aos turistas”, com “venda de produtos tradicionais e locais”, à semelhança do que já acontece na zona urbana do concelho e no Soajo, acrescentou o responsável.

A romaria de Nossa Senhora da Peneda costuma acontecer na primeira semana de Setembro e, num ano marcado pela pandemia de covid-19, o município pretende valorizar o momento de outra forma. A autarquia vai montar uma exposição no exterior do santuário, com “painéis de grande dimensão” e “textos informativos” sobre o proposta de classificação patrimonial a enviar à Direcção-Geral do Património Cultural. A candidatura relativa ao edifício com traços barrocos, apesar de finalizado no século XIX, está a ser preparada há oito meses e vai ser submetida no início de Setembro, de “forma simbólica”, revelou Nuno Soares. “Vamos fazer diligências junto da tutela para obtermos uma classificação muito merecida, de Monumento Nacional ou de Imóvel de Interesse Público”, frisou Nuno Soares.