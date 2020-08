Vendas de retalho na UE e zona euro regressam a níveis de pré-pandemia

Os dados divulgados pelo Eurostat, nesta quarta-feira, indicam uma retoma do comércio de retalho na zona euro e na União Europeia (UE) no mês de Junho para níveis equiparados aos de pré-pandemia da covid-19 registados em Fevereiro, antes das medidas de confinamento.

Na comparação homóloga com o período do ano anterior, em Junho as vendas a retalho cresceram 1,3% tanto na zona euro como na UE, pondo fim a um ciclo de três meses de recuos que atingiram o pico em Abril, regressando agora aos níveis positivos de Fevereiro.

Na variação em cadeia, o comércio de retalho avançou em Junho 5,7% na zona euro e 5,2% na UE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As maiores subidas homólogas do volume de vendas a retalho foram registadas na Irlanda (10,2%), na Estónia (6,6%) e na Dinamarca (6,5%). Por outro lado, os recuos mais pronunciados se observaram na Bulgária (-18,1%), em Malta (-8,4%) e no Luxemburgo (-7,7%).

Comparativamente a Maio, analisando o mês de Junho, os países nos quais se verificou um maior crescimento foram: a Irlanda (21,9%), a Espanha (16,5%) e a Itália (13,8%). No mesmo contexto, foram registadas apenas duas quebras: na Áustria (-2,5%) e na Alemanha (-1,6%).

Em Portugal, em comparação ao período homólogo do ano passado, comparando Junho de 2019 com Junho de 2020, as vendas de retalho recuaram 6,3%. No entanto, face a Maio deste ano, as vendas em Junho cresceram 4,4%.