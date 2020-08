Precários na linha da frente da perda de emprego durante a pandemia

Com contratos a prazo ou simplesmente a “recibos verdes”, os trabalhadores com uma situação contratual mais precária, com um nível de escolaridade mais baixa e predominantemente a trabalhar nos serviços, foram aqueles que, nos primeiros meses da pandemia perderam os seus empregos. Entre os trabalhadores com contratos mais estáveis, a medida do layoff simplificado evitou para já uma perda de emprego, que no futuro se pode tornar inevitável.

