Desde Fevereiro de 2004 que não havia tão pouca água em Alqueva

Desde Fevereiro de 2004 que Alqueva não apresentava uma cota tão baixa no seu nível de armazenamento: 144,51 metros acima do nível do mar. O boletim de armazenamento das albufeiras, publicado nesta terça-feira pelo Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), refere que no final de Julho o volume de água em Alqueva atingia os 2646 hectómetros cúbicos (hm3), correspondentes a 63,8% do seu nível de pleno armazenamento (NPA) que é de 4150 hm3.

Continuar a ler