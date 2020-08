Covid-19: 43% dos restaurantes pondera avançar para insolvência

Cerca de 43% das empresas de restauração e bebidas e de 17% do alojamento turístico ponderam avançar para insolvência, informa o mais recente inquérito mensal da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), divulgado na terça-feira.

“No sector da restauração e bebidas, 43% das empresas ponderam avançar para insolvência dado que a esmagadora maioria refere que não irá conseguir suportar os encargos habituais, como pessoal, rendas, energia, fornecedores e outros, a partir do mês de Agosto”, lê-se no comunicado emitido pela entidade.

No inquérito mensal anterior, publicado pela AHRESP no início de Julho, o número de empresas do ramo que tencionava avançar para insolvência era de 38%.

A AHRESP realçou que ainda 75% das empresas de bebidas e restauração inquiridas registaram “perdas acima dos 40%” na facturação, durante o mês de Julho.

Mais de 16% das empresas do ramo não pagou os salários de Julho e 14% delas “só pagou parcialmente”, refere ainda o comunicado.

A AHRESP informou ainda que mais de 30% das empresas assumiu não “conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano” e que 16% delas já despediram trabalhadores desde o início do estado de emergência, em 17 de Março, devido à pandemia de covid-19.

No ramo do alojamento turístico, cerca de 17% das empresas inquiridas assumiram “avançar para insolvência”, caso “não consigam suportar todos os encargos”, depois de, no mês de Julho, 47% dessas empresas ter apresentado taxas de ocupação até 10%.

“Durante todo o mês de Julho, 27% das empresas não registou qualquer ocupação e 20% indicaram uma ocupação máxima de 10%”, indica o comunicado.

No boletim mensal anterior, a percentagem de empresas que admitiu avançar para insolvência foi de 18%.

Durante o mês de Agosto, 19% das empresas “não espera uma taxa de ocupação acima dos 10%” e mais de 24% perspectiva “uma ocupação entre 10% e 30%”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A AHRESP informou também que “mais de 22% das empresas não conseguiu efectuar o pagamento dos salários em Julho e 9% só o fez parcialmente”.

Cerca de 15% das empresas de alojamento turístico assumiu, no inquérito, que não vai “conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano”, enquanto a percentagem que “não sabe se vai conseguir manter a totalidade dos seus trabalhadores” ascende a 61%.

O inquérito mensal da AHRESP às empresas decorreu entre 31 de Julho e 3 de Agosto, tendo contabilizado 1377 respostas válidas.