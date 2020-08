António Mexia investe 25 mil euros no aumento de capital da EDP

António Mexia, o presidente executivo da EDP que está neste momento com funções suspensas, subscreveu 7. 738 novas acções da empresa no aumento de capital de mil milhões de euros que está em curso para comprar os activos renováveis da empresa espanhola Viesgo.

“No contexto do aumento de capital pelo qual é conferido aos accionistas direitos de subscrição, António Luís Guerra Nunes Mexia, Presidente do Conselho de Administração Executivo (actualmente com funções suspensas) informou a EDP que optou pelo exercício dos respectivos direitos”, informou a empresa esta terça-feira através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A 31 de Julho, o gestor investiu 25.535 euros na subscrição de 7. 738 acções (ao preço de 3,30 euros por acção), correspondente ao exercício de direitos de subscrição de 91.000 acções, segundo revelou a EDP.

Também participou no aumento de capital a mãe do gestor, Maria da Graça Mexia, com a subscrição de 184 acções (correspondentes aos direitos de subscrição de 2171 acções), por cerca de 600 euros.

Antes de Mexia, a EDP já tinha revelado que outros dos seus gestores executivos participaram nesta operação, cujos resultados serão conhecidos na sexta-feira.

Foram Miguel Stilwell, que substituiu António Mexia na liderança da EDP, acumulando com o cargo de administrador financeiro (aplicou 40 mil euros); Maria Teresa Pereira (cerca de 20 mil euros); António Martins da Costa (aproximadamente 15 mil euros) e Rui Teixeira (investiu cerca de oito mil euros, tendo participado no aumento também a sua mulher, com um investimento de 1600 euros), que está à frente da EDP Renováveis, em substituição de João Manso Neto (igualmente com funções suspensas desde o início de Julho).

Família Masaveu põe mais 74 milhões na EDP

Esta terça-feira foi também comunicado pela EDP que a Oppidum Capital, da família espanhola Masaveu, dona de 7,19% da eléctrica, exerceu os direitos de subscrição das suas 263.046.616 acções, investindo quase 74 milhões de euros em cerca de 22 mil novas acções.

Fernando Masaveu Herrero é um dos membros do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, onde estão representados os grandes accionistas. Outros membros da família Masaveu subscreveram cerca de 1500 novas acções.

A Oppidum é a segunda maior accionista da EDP, a seguir à China Three Gorges (CTG), que tem 21,47% do capital.