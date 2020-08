Luís Castro segue em frente na Liga Europa

Dos quatro treinadores portugueses em prova na Liga Europa, Luís Castro é o primeiro a qualificar-se para os quartos-de-final. O seu Shakhatar Donetsk garantiu o lugar na final a oito que se vai realizar na Alemanha com um triunfo por 3-0 em Kiev com o Wolfsburgo, quase quatro meses depois de ter derrotado a formação alemã no jogo da primeira mão por 1-2.

Num jogo que acabou com dez contra dez (Davit Khocholava foi expulso aos 68’ na equipa ucraniana, Brooks saiu de campo aos 70'), os golos da equipa orientada por Castro só aconteceram perto do final. Júnior Moraes, um dos brasileiros do Shakhtar que é internacional ucraniano, fez dois (89’ e 92'), com o israelita Solomon a marcar aos 90’.

Tal como na Ucrânia, os golos também apareceram em abundância (mas mais cedo) no outro jogo que acontecia à mesma hora e que deu a qualificação ao FC Copenhaga. Capitaneada pelo português de nascimento e internacional grego Zeca, a formação dinamarquesa bateu em casa o recém-consagrado campeão turco Basaksehir por 3-0 na segunda mão, depois de ter perdido há quatro meses, em Istambul, por 1-0.

Jonas Wind marcou os golos que colocaram o FC Copenhaga na frente da eliminatória, aos 4’ e aos 53’, com Rasmus Falk a deixar os dinamarqueses ainda mais tranquilos aos 62’ frente à formação turca que, na eliminatória anterior tinha afastado o Sporting.