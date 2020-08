Há quase 80 anos que não se marcavam tantos golos em Itália

Uma das ideias-feitas do futebol é a vocação defensiva do futebol italiano. Não é uma fama totalmente injustificada. Afinal, Itália foi a pátria do “catenaccio” e é o país onde nasceu um defesa que venceu a Bola de Ouro (Fabio Cannavaro). E o país onde os guarda-redes jogam para lá dos 40 anos (Buffon tem 42 e ainda vai para mais uma época). Mas é uma ideia desactualizada. A verdade é que não se marcavam tantos golos na Série A italiana há 70 anos e, em termos de média de golos por jogo, a principal divisão do “calcio”, que foi a última a desconfinar entre as “big 5”, apenas perdeu para a Bundesliga.

Continuar a ler