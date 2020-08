Boavista garante avançado Angel Gomes

O Boavista anunciou esta quarta-feira a chegada do avançado Angel Gomes, ex-Manchester United, filho do campeão mundial de sub-20 por Portugal, em 1991, Gil Gomes.

Angel Gomes, de 19 anos, estreou-se pela equipa principal do Manchester United na época 2016/17, tendo então substituído Wayne Rooney frente ao Crystal Palace, o que fez dele o jogador mais jovem a entrar em campo pela actual equipa de Bruno Fernandes.

O avançado foi contratado pelos franceses do Lille, que o emprestaram aos “axadrezados”, que sublinham a “história assinalável” ao nível das selecções inglesas de sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19, tendo sido campeão do mundo de sub-17.

Angel Gomes é o terceiro reforço do Boavista para a próxima temporada, depois do lateral esquerdo Ricardo Mangas, de 22 anos, proveniente do Desp. Aves, e do franco-argelino Yanis Hamache, 21 anos, que estava empestado pelo Nice ao Red Star, da terceira divisão francesa.