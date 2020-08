Contra-postais, 600 cartas de amor e outras preciosidades do Descon’FIMFA

Em Maio passado, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA) deveria ter comemorado, com alguma pompa, as duas décadas de vida e de divulgação persistente daquilo que de mais extraordinário se vai produzindo pelo mundo dentro daquele largo espectro de possibilidades artísticas. Só que, dois meses antes, o novo coronavírus roubou a cena, estabeleceu-se como protagonista – um protagonista de dimensões ainda mais microscópicas do que algumas das apostas mais belas e arriscadas de passadas edições do FIMFA –, e a festa foi cancelada. Autorizada a reabertura dos teatros, porém, Luís Vieira e Rute Ribeiro, directores artísticos do festival e da companhia A Tarumba, ergueram em tempo recorde o Descon’FIMFA – que é como quem diz um FIMFA em desconfinamento, menos ambicioso em termos de caudal de apresentações, mas empenhado em não deixar correr 2020 sem uma pequena celebração.

