António Rolo Duarte disse que bolsas da FCT estavam atrasadas indefinidamente. E gerou a confusão

António Rolo Duarte fez o seu mestrado na Universidade de Cambridge, em Inglaterra. Depois, diz que obteve um convite para também lá fazer o doutoramento. Como o preço do curso é caro e viver em Inglaterra não é propriamente barato, decidiu candidatar-se a uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Ao estranhar não receber qualquer resposta e porque, diz, tem de pagar parte das propinas até ao final de Agosto, na semana passada decidiu ligar para a FCT. Do outro lado do telefone, conta, diz lhe responderam que a atribuição das bolsas de doutoramento tinha sido adiada indeterminadamente e que tal não aconteceria antes de Novembro. Por isso, começou uma campanha de crowdfunding para angariar os 25 mil euros necessários para o seu projecto. Ao PÚBLICO, a FCT disse que “não existe qualquer adiamento programado na atribuição das bolsas de doutoramento”, já que o prazo legal do anúncio dos resultados provisórios acaba a 3 de Setembro.

