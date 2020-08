Conheça a chave do Euromilhões

Já é conhecida a chave do sorteio 062/2020 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira: 1—2—5—15—42 e as estrelas 5 e 8.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 49 milhões de euros. Ninguém acertou na combinação completa.

Em Portugal saíram sete 4.º prémios, no valor de 941 euros cada.

No sorteio da próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot de 64 milhões de euros.

Consulte os resultados oficiais na página Jogos Santa Casa.