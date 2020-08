Tribunal de Contas envia ao Ministério Público revogação das contrapartidas dos C-295

Por considerar que as decisões tomadas em 2018, pelo Governo de António Costa relativas à revogação das contrapartidas pela compra de 12 aviões C-295 pelo Estado em 2006 não ficaram devidamente inscritas em sede de Orçamento, e que nem tudo o que foi renegociado com a Airbus Defense & Space foi bem acautelado, o Tribunal de Contas (TdC) enviou ao Ministério Público - além da Assembleia da República, primeiro-ministro, ministros de Estado, Economia e Transição Digital, Defesa Nacional, Finanças e Direcção-Geral das Actividades Económicas (DGAE) - as conclusões das averiguações que fez sobre a matéria.

