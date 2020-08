PCP não prevê reduzir lotação máxima da Festa do Avante!

A cerca de um mês do arranque da Festa do Avante!, o PCP não mostra intenções de limitar a venda de bilhetes de acesso à Quinta da Atalaia, no Seixal. Apesar de a região de Lisboa e Vale do Tejo concentrar a maioria dos casos de covid-19, os comunistas acreditam que o aumento do espaço disponível no recinto e a redução de espaços fechados será suficiente para garantir o cumprimento das normas de segurança exigidas em resposta à crise sanitária. A informação foi dada durante a apresentação do programa da festa, no mesmo recinto que nestes dias se prepara para receber o evento, a 4, 5 e 6 de Setembro. Ainda que admita limitações, nomeadamente no acampamento que será disponibilizado, o PCP não se compromete com números. E até agora não há ordem para parar de vender bilhetes.

