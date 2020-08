De boas intenções estão os canis cheios

Opinião

André Silva recusa comer gelados com a testa, mas quer enfiar na testa de todos os portugueses uma visão da relação do homem com os animais que é exclusiva dos urbanitas que contactam com galinhas sem penas nas prateleiras do supermercado. No mundo da gente que as mata e as depena é, de facto, difícil impor uma paixão por animais semelhante à do eleitorado do PAN.